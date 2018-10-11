«Ни у кого рога не выросли после прививок»: эпидемиологи развеяли мифы и попросили у депутатов денег на специальную вакцинацию населения

Эпидемиологи просят увеличить региональный бюджет на иммунопрофилактику населения Свердловской области. По словам замруководителя управления Роспотребнадзора Андрея Юровских, для защиты людей от опасных инфекций в 2019 году требуется 410 миллионов рублей. Кроме того, специалисты добиваются финансирования пилотных проектов по вакцинации девушек-подростков против рака шейки матки, борьбы с детской заболеваемостью ветрянкой и иммунизации пожилых людей от пневмонии. Пока что в бюджете не закладываются средства на эти цели.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тема иммунопрофилактики обсуждалась сегодня на заседании комитета по социальной политике заксобрания и вызвала живой отклик у депутатов. Так, справедливоросс Егор Шаламовских допытывался у приглашенных экспертов, как часто болеют дети после прививок, и существует ли статистика о последствиях вакцинации в следующих поколениях.

«Конечно, существует. Я могут привести прекрасную статистику из Средневековья, когда пол-Европы вымерло от натуральной оспы. Только иммунизация помогла человечеству победить эту болезнь», – ответила главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич.

Андрей Юровских привел еще более убедительный пример для депутата. «В России прививки от оспы начали проводить 200 лет назад. И в тот период времени были публикации, где высказывались опасения, что у привитых людей вырастут рога, копыта и что-то подобное. Как видите, эти опасения не оправдались», – сообщил он.

Представитель Роспотребнадзора также отметил, что необоснованный отказ от профилактических прививок действительно стал проблемой. «У нас в области это тысячи людей. К сожалению, от этого снижается уровень коллективного иммунитета. Европа уже прошла этот этап, и сегодня «горит» по кори. Там сотни тысяч случаев заболеваний и десятки смертельных исходов от этой инфекции. На сегодня иммунопрофилактика – это самая эффективная медицинская технология. И конечно, надо доносить до населения информацию о пользе вакцинации», – пояснил Юровских.

По словам Галины Борисевич, благодаря проведенной прививочной работе в Свердловской области за последние три года не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, столбняка, краснухи и полиомиелита. Также эпидемиологи говорят о стабильной ситуации по гепатиту В, кори и эпидемическому паротиту. Однако, по словам специалистов, финансирование в полном объеме выполняется только по национальному календарю прививок. Затраты региона в программе вакцинации населения оцениваются в 15 %, расходы муниципалитетов – около 2 %, тогда как средства предприятий и граждан составляют порядка 30 %.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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