«Закончилась буквально вчера»: в платных клиниках Екатеринбурга появилась импортная вакцина, но ее тут же смели

В Свердловской области продолжается вакцинация от гриппа. Эпидемиологи рекомендуют прививаться до начала декабря, однако многие уральцы заняли выжидательную позицию ‒ в клиниках, бюджетных и коммерческих, есть только отечественная вакцина «Гриппол +». Об этом ранее говорил и главный эпидемиолог города Александр Харитонов. «Есть небольшое количество «Ваксигриппа», но только в платных центрах вакцинации», ‒ отметил он, подчеркнув, что разницы по эффективности препаратов нет.

Корреспонденты «Нового Дня» обзвонили несколько клиник, и убедились, что французский «Ваксигрипп» достать практически невозможно. Например, в одной из платных больниц сообщили, что вакцина поступала в небольшом объеме, но закончилась ‒ буквально вчера, поскольку желающих привиться импортным препаратом было много. В другой клинике заявили, что «Ваксигрипп» есть, но только российский». «Будут ли поставки, мы пока не знаем. Прививаем «Грипполом», ‒ сообщили в третьем медучреждении.

Отметим, что прежде россияне, как правило, выбирали одну из трех вакцин. Российский «Гриппол +», французский «Ваксигрипп» и американский «Инфлювак». Производители последнего ‒ компания Abbot ‒ в этом году отказались от поставок в РФ из-за загруженности производства. Перебои с «Ваксигриппом» также были ранее, однако в Sanofi Pasteur S.A., которая выпускает вакцину, заверили, что она уже прошла сертификацию и поставлена в РФ в том же объеме, что и в прошлом году.

«Начиная с прошлой недели, она доступна к отгрузкам со склада «Санофи Россия». В 2018 году мы не планируем каких-либо сокращений объемов поставок. Вакцина доступна через традиционную дистрибуторскую сеть. Необходимо обращаться к дистрибуторам, в медицинские центры, аптеки», ‒ пояснял неделю назад «Коммерсанту» генеральный менеджер «Sanofi Pasteur Россия и Беларусь» Гийом Ошальтер.

Однако пока екатеринбургские медики говорят, что «Ваксигриппа» нет, и завезут ли его в уральские больницы, неясно. Самые настойчивые горожане пытаются купить препарат за рубежом, однако без рецепта врача это сделать невозможно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.10.18

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