ГИБДД Свердловской области порекомендовала поставить зимнюю резину: автомобилисты против

ГИБДД Свердловской области порекомендовала автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. В выходные синоптики обещают снегопад и сильный ветер.

«Госавтоинспекция Свердловской области просит всех водителей своевременно сменить резину на зимнюю, быть предельно аккуратными, а также соблюдать дистанцию, скоростной режим и крайне внимательно относиться к пешеходам. Также водителям необходимо проверить наличие и состояние знаков аварийной остановки, наличие световозвращающего жилета», – отметили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Добавим, правительство так и не нашло времени подписать проект постановления об отмене обязательного знака «Ш» на автомобилях с шипованной резиной. Так что и в этом сезоне наклейка обязательна.

В ГИБДД также напомнили, что пешеходы тоже являются участниками дорожного движения – ради собственной безопасности надо использовать световозвращающие жилеты или надевать яркую одежду, осенью, во время дождя или мокрого снегопада, с наступлением сумерек, видимость ухудшается настолько, что зачастую пешеходов даже на освещенных пешеходных переходах видно только за 30-50 метров.

Между тем автомобилисты пока не спешат «переобуваться». В автомобильных сообществах многие говорят, что сделают это в ноябрьские праздники – до тех пор минусовых температур днем не должно быть. Зимнюю резину ставят, судя по комментариям, жители севера региона. В автосообществах Екатеринбурга водители уверены, что при такой погоде зимняя резина нужна только тем, кто выезжает на трассу в ночное время и на рассвете. Шиномонтажки пока не загружены до предела – в некоторых есть очереди, но записаться на смену колес можно без проблем.

По данным ФБГУ «Уральское УГМС», в Свердловской области в субботу ожидается +1…+6 градусов днем, -1…-6 ночью, в воскресенье дневная температура опустится на один градус. Ветер северо-западный с порывами до 18-23 м/с, будет мокрый снег, дождь. В Екатеринбурге – до +1…+3 в выходные днем, -1…-3 по ночам, вечер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 15 метров в секунду, мокрый снег, дождь.

Екатеринбург, служба информации

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