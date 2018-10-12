Екатеринбуржцы попали под снежную метель (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня на Екатеринбург обрушилась метель. Легкий снегопад начался рано утром. Ближе к полудню он усилился, поднялся порывистый ветер. Яркие моменты первого снегопада – в видео «Нового Дня».

Зима близко

Синоптики говорят, в подобных метелях нет ничего аномального для середины октября на Среднем Урале. «Это очень кратковременные осадки в виде снега. Они могут повторяться в течение выходных дней неоднократно, поскольку к нам поступают холодные, влажные северные воздушные массы. Циклон еще недалеко ушел. Он на севере УрФО. Для середины октября выпадение снега в незначительных количествах – это совершенно нормально», – пояснила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии Глина Шепоренко.

По данным синоптиков, в эти выходные в Свердловской области возможны новые снегопады. Ночью столбики термометров будут опускаться до -5 градусов. Днем же возможно потепление до +5.

Как уже писал ранее «Новый День», ГИБДД Свердловской области порекомендовала автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю, в связи со снежными и холодными выходными.

Екатеринбург, служба информации

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