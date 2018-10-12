Новым вице-мэром Екатеринбурга по капстроительству стал Алексей Бирюлин

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский начал назначать себе заместителей. Вице-мэром по вопросам капитального строительства и землепользования стал бывший директор обособленного подразделения строительной компании «ПИК» Алексей Бирюлин. Он приступил к своим обязанностям с сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Алексей Бирюлин работал в мэрии с 2011 по 2015 годы на посту заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства – главного инженера. После этого он перешел в свердловское правительство на должность замминистра строительства. С 2017 года Бирюлин возглавлял подразделение «ПИК».

Напомним, предыдущий вице-мэр по капстроительству Алексей Белышев покинул пост по собственному желанию 5 октября. Накануне появилась информация, что полномочия замглавы администрации прекратят Сергей Тушин, Вадим Дударенко и Евгений Архипов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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