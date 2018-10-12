Жильцы «элитного» ЖК «Ньютон-парк» устали от разноцветной воды: теперь с УК «Принцип-сервис» будет разбираться Госстройнадзор (ФОТО)

Жители «Ньютон-парка» – крупного комплекса в микрорайоне Краснолесье устали от постоянных проблем с водоснабжением и обратились в соответствующее надзорное ведомство с требованием разобраться – почему из смесителей в домах комфорт-класса течет вода разных оттенков коричневого. Как рассказали «Новому Дню» представители инициативной группы жильцов ЖК – обращение принято в работу и теперь с деятельностью УК будут разбираться на уровне органов региональной исполнительной власти.

Компания-застройщик «Принцип-недвижимость» позиционировала ЖК «Ньютон-парк» как жилье комфорт-класса. Люди уверяют, что квартиры в строящемся комплексе продавались под лозунгом – «комфорт и безопасность», но ни того ни другого после заселения покупатели не увидели.

Вместо этого жильцам достались грязная вода из крана, потрескавшиеся стены, промерзающие стеклопакеты, проблемы с парковкой, огромные счета за электроэнергию, круглосуточный строительный шум за окном (впритык к дому идет строительство следующих очередей комплекса) и не отвечающая ни за что, нередко спящая на посту охрана.

«Дом сдали чуть больше года назад, жилье позиционировали как комфорт-класс в стиле Нью-Йорка ар-деко, но практически сразу стали вылезать эти косяки. Это все как бы бытовые моменты, и мы не раз обращались в нашу УК «Принцип-Сервис» с просьбой их как-то решить. Мы все-таки надеялись, что пусть постепенно, но вопросы будут закрывать, однако взаимопонимания с управляющей компанией мы так и не нашли. Нас просто не слышат», – говорит представитель инициативной группы жильцов «Ньютон-парка» Вадим.

Особенно сильно ньютоновцев, по его словам, раздражает ситуация с разноцветной водой: «Вода регулярно льется окрашенная в какие-то подозрительные оттенки. В УК опять же ничего вразумительного сказать не могут и проблему не решают. Все это время мы обращали внимание управляющей компании на проблему, но воз и ныне там. Так что теперь с ситуацией будут разбираться органы власти».

Вадим отметил, что соответствующее обращение было направлено в департамент Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и оно уже принято в работу. Предварительные результаты проверка должна дать менее чем через месяц.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.10.18

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