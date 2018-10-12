«Автомобилист» снова лучший: 17-я победа подряд екатеринбургского клуба

«Автомобилист» открыл домашнюю серию матчей в Екатеринбурге 17-й победой кряду в регулярном чемпионате КХЛ. В пятницу вечером подопечные Андрея Мартемьянова обыграли новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:1.

Первый период соперники провели в равной борьбе. Но после перерыва хозяева стали играть намного быстрее, и это почти сразу принесло результат. На 23-й минуте отличился Михаил Мамкин, спустя еще 7 минут Франсис Паре в розыгрыше большинства увеличил отрыв до 2:0. Канадец забивает за «Автомобилист» четвертый матч подряд, а ассистировавший ему соотечественник Найджел Доус в течение десяти игр неизменно набирает очки.

Новосибирцы в ответ организовали несколько опасных атак, но агрессивная игра обернулась для них удалениями. Один из тренеров «Сибири» начал слишком активно спорить с судьей и был наказан штрафом за недисциплинированное поведение. Специалист несколько минут отказывался покинуть командную скамейку, но в конце концов был вынужден уйти в подтрибунное помещение.

Третий период для обеих команд получился нервным. На 46-й минуте нападающий «Автомобилиста» Степан Хрипунов забил третью шайбу. Но спустя несколько минут «Сибирь» возродила интригу стараниями Александра Логинова – он забил в большинстве. «Автомобилист» на исходе двадцатиминутки получил еще одно удаление. Новосибирцы устроили штурм в зоне екатеринбуржцев, но упустили шайбу на синей линии. Ее подхватил Евгений Грачев и вышел один на один с вратарем «Сибири» – четвертый гол «Автомобилист» забил в меньшинстве.

Болельщики с восторгом приняли очередной триумф своей команды и запустили на трибунах КРК «Уралец» живую волну.

«Видно, что у «Сибири» есть характер. Первый период не можем занести себе в актив, соперник переиграл нас во всех компонентах. В перерыве поговорили с парнями, переломили ход. Возможно, было тяжело после матча в Магнитогорске. Спасибо большое ребятам за то, что бьются до конца, проявляют характер», – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Екатеринбургский клуб лидирует в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 34 очка. Следующий матч «Автомобилист» проведет с принципиальным для себя противником – уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра состоится в воскресенье, 14 октября, в КРК «Уралец», все билеты на нее распроданы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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