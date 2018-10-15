Пожар в больнице Уралтрансмаша начался с ординаторской, эвакуировано 68 человек

Сегодняшний пожар в здании медико-санитарной части Уралтрансмаша начался в ординаторской. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» рассказали в компании.

По информации Уралтрансмаша, пожар в ординаторской начался, предположительно, из-за неисправного бытового прибора. В результате ЧП жертв и пострадавших нет, но в кабинете необходимо будет сделать ремонт.

В пресс-службе управления МЧС по Свердловской области добавили, что огонь вспыхнул на втором этаже, на тушение отправились 9 машин и 24 сотрудника. В здании сработала пожарная сигнализация, до приезда МЧС из поликлиники эвакуировались 11 человек, еще 57 человек покинули соседнюю четырехэтажку – в целях безопасности, здания близко расположены. Сейчас на месте идет разбор сгоревших конструкций.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что здание больницы загорелось около полудня, на тушение приехали несколько пожарных машин. Улицы сильно заволокло дымом.

Екатеринбург, служба информации

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