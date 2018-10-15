Двое погибли и четверо ранены в результате ДТП в Алапаевском районе

Два человека погибли и четверо получили травмы в результате ДТП, которое случилось сегодня утром на 16 км автодороги Верхняя Синячиха – Махнево – Болотовское Алапаевского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, водитель ВАЗ-2114 ехал со стороны Верхней Синячихи в сторону села Бубчиково, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с точно такой же машиной. В результате ДТП погибли две женщины-пассажирки из авто, выехавшей на встречку. Водитель этой же машины с травмами различной степени тяжести доставлен в Алапаевскую больницу. Три пассажира из второй машины также госпитализированы.

Отметим, сегодня утром в Свердловской области выпал снег, что затруднило дорожное движение. Зафиксировано большое число ДТП. Самое массовое случилось в районе 340 км федеральной трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург: на дороге столкнулись восемь транспортных средств, в том числе рейсовый автобус. К счастью, в ДТП никто не пострадал. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, столкнулся с попутно движущейся легковушкой, а также спровоцировал столкновение нескольких автомобилей, движущихся за ним.

Алапаевский район, служба информации

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