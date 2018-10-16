Заксобрание рассмотрит проект бюджета-2019 меньше чем через месяц

Заксобрание Свердловской области планирует рассмотреть проект бюджета-2019 в первом чтении 13 ноября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня журналистам председатель заксо Людмила Бабушкина в перерыве после первой части заседания. После 13 ноября, по ее словам, начнется работа согласительной комиссии, в которую войдут 30 из 49 депутатов заксобрания и 30 областных чиновников.

Ранее сегодня перед депутатами выступил первый вице-губернатор Алексей Орлов, который рассказал им об основных направлениях бюджетной и налоговой политики областного правительства на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. Планируется окончание перехода на уплату организациями имущественных налогов на основе кадастровой стоимости имущества. Также власти надеются удержать размер дефицита на уровне не более 10 % от уровня собственных доходов региона и продолжить работу над снижением госдолга.

Отметим, в текущем году плановый объем собственных доходов области (после внесения поправок) установлен на уровне 207,8 млрд рублей, а предельный размер госдолга – на уровне 114 млрд рублей. Фактически по состоянию на июль он составил 57,3 млрд рублей. При этом еще в начале июня в минфине сообщали, что госдолг Свердловской области снизился до 50 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

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