Пропавший в Екатеринбурге мальчик нашелся

Мальчик, который пропал в Екатеринбурге вчера вечером, благополучно нашелся.

Как написала в фейсбуке его мать Юлия, 13-летнего Егора нашла сегодня в ТЦ «Радуга-парк» женщина – друг семьи. Других подробностей близкие школьника пока не сообщают.

Напомним, мальчик ушел вчера около 19:00 из дома отца на улице Юмашева и отправился домой в микрорайон Академический, на улицу Мехренцева. Около 21:00 родственники подняли тревогу.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.10.18

Депутаты позволили бизнесу строить вышки связи во дворах без разрешения. / Вице-мэром по благоустройству Екатеринбурга стал бывший глава Счетной палаты. / В одном из дворов Екатеринбурга прогремел взрыв. Пострадала работница ЖЭУ (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»