В букмекерских конторах ставят на победу «Автомобилиста» – 19-ю по счету

Сегодня вечером ХК «Автомобилист» проведет матч КХЛ против команды «Барыс» из Казахстана. К встрече приковано огромное внимание хоккейных болельщиков: екатеринбургский клуб еще ни разу не потерпел поражения и занимает первое место в турнирной таблице лиги. Более того, «Автомобилист» может замахнуться на рекорд звездного СКА из Санкт-Петербурга по количеству выигранных матчей со старта сезона: сейчас у екатеринбуржцев 18 побед, у питерцев – 20. Все билеты на вечерний матч в КРК «Уралец» раскуплены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сегодняшнем поединке букмекеры отдают предпочтение уральскому клубу. Шансы на победу «Автомобилиста» оцениваются коэффициентом 1,5 (чем меньше этот показатель, тем больше клиентов верят в выигрыш команды). Ставки на «Барыс» предлагаются с коэффициентом от 4,4 до 4,7. На ничейный исход матча в основное время клиенты ставят 5,11.

По прогнозам аналитиков, встреча получится результативной – за 60 минут будет забито не менее пяти шайб. Наиболее вероятный счет – 4:1 в пользу «Автомобилиста», считают клиенты букмекерских компаний.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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