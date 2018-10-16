«Автомобилист» потерпел поражение после 18 побед, уступив «Барысу»

Победная серия «Автомобилиста» прервалась на 18 матчах. Во вторник вечером екатеринбуржцы в домашнем матче проиграли «Барысу» из Астаны со счетом 1:2. До рекорда КХЛ команде Андрея Мартемьянова не хватило всего двух побед. Тем не менее, «Автомобилист» продолжает лидировать в чемпионате КХЛ, имея в активе 36 очков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые два периода сегодняшнего поединка сложились неудачно для хозяев. Нападающий «Барыса» Патрис Кормье дважды огорчил вратаря Якуба Коваржа. И только в третьей двадцатиминутке гол Франсиса Паре в большинстве вернул интригу в матче. «Автомобилист» пытался отыграться и провел последние две минуты без вратаря, выпустив шестого полевого. Но времени на спасение уже не хватило. Екатеринбургский клуб впервые за 19 матчей в этом сезоне остался без очков.

«По самоотдаче, по желанию выиграть команду упрекнуть не могу. Сегодня все играли, кто как мог. Четвертый матч за неделю, где-то немного не хватило концентрации в нужный момент. Я считаю, что в обороне соперник сыграл на очень серьезном уровне. Нам не удалось пробиться на пятак, взломать эту оборону. Не удалось переломить даже не столько физически, сколько психологически. Думаю, что сейчас груз [ответственности] немного спал, а то давление нагнеталось со всех сторон. Чемпионат идет, мы выиграли достаточное количество матчей подряд, никакого уныния нет, но и веселья тоже, конечно. Команда готовится к следующей игре. Завтра отдохнем, и в поездку, вперед, дальше работать», – высказался на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Следующий матч екатеринбургская команда сыграет 19 октября с «Северсталью» в Череповце.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.10.18

Шесть арестов, 160 протоколов: полицейские подсчитали итоги акции 9 сентября в Екатеринбурге. / В сквере Попова оставят старые фонарные столбы. / Отказ сделать запись в трудовой книжке работника привел руководителя за решетку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»