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Вторник, 16 октября 2018, 21:57 мск

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«Автомобилист» потерпел поражение после 18 побед, уступив «Барысу»

Победная серия «Автомобилиста» прервалась на 18 матчах. Во вторник вечером екатеринбуржцы в домашнем матче проиграли «Барысу» из Астаны со счетом 1:2. До рекорда КХЛ команде Андрея Мартемьянова не хватило всего двух побед. Тем не менее, «Автомобилист» продолжает лидировать в чемпионате КХЛ, имея в активе 36 очков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые два периода сегодняшнего поединка сложились неудачно для хозяев. Нападающий «Барыса» Патрис Кормье дважды огорчил вратаря Якуба Коваржа. И только в третьей двадцатиминутке гол Франсиса Паре в большинстве вернул интригу в матче. «Автомобилист» пытался отыграться и провел последние две минуты без вратаря, выпустив шестого полевого. Но времени на спасение уже не хватило. Екатеринбургский клуб впервые за 19 матчей в этом сезоне остался без очков.

«По самоотдаче, по желанию выиграть команду упрекнуть не могу. Сегодня все играли, кто как мог. Четвертый матч за неделю, где-то немного не хватило концентрации в нужный момент. Я считаю, что в обороне соперник сыграл на очень серьезном уровне. Нам не удалось пробиться на пятак, взломать эту оборону. Не удалось переломить даже не столько физически, сколько психологически. Думаю, что сейчас груз [ответственности] немного спал, а то давление нагнеталось со всех сторон. Чемпионат идет, мы выиграли достаточное количество матчей подряд, никакого уныния нет, но и веселья тоже, конечно. Команда готовится к следующей игре. Завтра отдохнем, и в поездку, вперед, дальше работать», – высказался на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Следующий матч екатеринбургская команда сыграет 19 октября с «Северсталью» в Череповце.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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