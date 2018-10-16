Губернатор повысил премии омбудсменам и членам избиркома

Губернатор Евгений Куйвашев повысил ежемесячные премии уполномоченным по правам человека, ребенка и предпринимателей, членам и председателю областного избиркома, а также председателям теризбиркомов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежемесячное денежное поощрение Татьяне Мерзляковой, Игорю Морокову и Елене Артюх с октября будет выплачиваться в размере 280 % процентов должностного оклада (ранее – 210 %). Рядовым членам облизбиркома премию повысят со 160 до 220 % должностного оклада, председателю Валерию Чайникову – до 270 %. Председатели ТИК будут получать премии в размере 195 % оклада (ранее – 125 %).

Напомним, ранее Евгений Куйвашев распорядился проиндексировать зарплату госслужащим региона с 1 октября в 1,04 раза.

Екатеринбург, служба информации

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