Бывших депутатов Карапетяна и Володина лишили должностей в заксобрании

Заксобрание Свердловской области внесло изменения в персональный состав двух профильных комитетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из состава комитета по аграрной политике вычеркнули бывшего депутата Армена Карапетяна (он был лишен мандата еще в мае по решению суда), а из комитета по законодательству – Игоря Володина, который в сентябре был избран сначала депутатом, а потом – председателем Екатеринбургской городской думы.

Добавим, вместо Карапетяна, который в 2016 году избирался по партийному списку, в комитет по аграрной политике вошел получивший его мандат эсер Александр Юланов. А вот мандат единоросса Володина пока вакантен. Поскольку он был избран в заксо по одномандатному округу, заменить его возможно только путем дополнительных выборов. Отметим также, что в качестве зампреда комитета Володин получал депутатскую зарплату. В ближайшее время комитет должен решать, кто станет новым «платным» зампредом.

Екатеринбург, служба информации

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