В Екатеринбурге судебные приставы тормозят машины должников и забирают у них автомобили (ВИДЕО)

В Екатеринбурге судебные приставы провели рейд по борьбе с должниками – их ловили прямо на улице, на проезжей части. Сотрудники ведомства определяли неплательщиков по госномерам на транспортных средствах с помощью специального приложения, представители ГИБДД останавливали машины и забирали их на штрафстоянку. Подробности – в материале «Нового Дня».

Приставы и гаишникеи тормозят должников прямо на дороге

Сегодня в Екатеринбурге на улице Белинского судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД и налоговой службы провели рейд по должникам. Сотрудники ведомств определяют неплательщиков с помощью «умных» камер и специального приложения: «Программа разработана УФССП по Свердловской области. Уникальная программа, которая позволяет камере видеонаблюдения считывать государственные номера. Эта информация приходит на ноутбук и сотовый телефон сотрудника службы. И он смотрит, кто является собственником транспортного средства , и какие есть задолженности», – рассказал судебный пристав-исполнитель Яков Салосин.

После того, как камера узнает по госномерам владельца-неплательщика – к рейду подключаются сотрудники ГИБДД. Правоохранители останавливают автомобилиста, а уже после должнику по своим делам приходится идти пешком, так как машину изымают и передают на ответхранение, говорят судебные приставы.

Как рассказал Яков Салосин, причиной для изъятия автомобиля, например, могут быть задолженности по уплате кредитов, налогов, долги по штрафам ГИБДД. Он отметил, что в ходе рейда останавливались автомобилисты, у кого программа показывает внушительные задолженности, сопоставимые со стоимостью автомобиля.

Впрочем, бывают случаи, когда программа дает сбой. Например, сегодня в ходе рейда приставы остановили автомобилиста, якобы задолжавшего 25 миллионов рублей. За рулем оказался адвокат Андрей Бельянский, который сразу заявил, что программа явно ошиблась и дала сбой. После разбирательства адвоката отпустили. «Пристав заявил, что, возможно, у меня долг 25 млн. рублей. Это ложная информация. Если бы я не был человеком подготовленным, был бы какой-нибудь простой гражданин – наверное, ему бы плохо сейчас стало», – прокомментировал ситуацию «Новому Дню» Андрей Бельянский.

Всего в ходе сегодняшнего рейда было проверено 28 транспортных средств должников, из них 3 автомобиля были изъяты и отправлены на штрафстоянку. Трое остановленных автомобилистов предоставили документы о погашении задолженности в полном объеме и были отпущены приставами. 3 гражданина получили квитанции и сразу оплатили задолженность. Остальным были вручены требования о явке к судебному приставу-исполнителю на завтра, – рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Как проходил рейд – смотрите на видео.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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