Автомобилист из Нижнего Тагила лишился машины за 90 неоплаченных штрафов

Житель Нижнего Тагила скопил 90 штрафов, за которые не стал платить. Сумма долга превысила 100 тысяч рублей, расплачиваться мужчина будет своей машиной. Его «Фольксваген Поло» арестовали и передали на ответственное хранение. Как сообщили в пресс-службе УФССП, поймали должника во время совместного рейда с ГИБДД – гаишники остановили его на дороге и проверили, есть ли неоплаченные штрафы.

Всего в ходе этого рейда в Нижнем Тагиле обнаружили 9 должников, пятерым автомобилистам вручили требования, четверо предъявили квитанции об оплате задолженности.

«Новый День» рассказывал о совместных рейдах ГИБДД и ФССП и по какому принципу гаишники выбирают, какую машину остановить. Как ищут должников за рулем, смотрите на видео.

Как ловят должников

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 31.10.19

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