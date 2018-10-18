Губернатор Куйвашев улетел в Узбекистан

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уехал в очередную зарубежную командировку, на этот раз – в Узбекистан.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, свердловская делегация во главе с губернатором принимает участие в первом Форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана на тему «Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений».

Ожидается, что губернатор Евгений Куйвашев проведет рабочую встречу с хокимом Наманганской области Узбекистана Хайрулло Бозаровым, а также примет участие в ряде других мероприятий на полях форума.

Добавим, ранее пресс-служба Кремля сообщала, что на 18-19 октября запланирован визит в Узбекистан президента России Владимира Путина по приглашению его президента Шавката Мирзиеева.

Как уже писал «Новый День», в последние недели Евгений Куйвашев довольно много времени проводит вне региона.

Екатеринбург, служба информации

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