У лисы из Екатеринбурга наконец-то будет секс. Спасибо тюменцам

Сотрудники екатеринбургского зоопарка наконец подобрали подходящую пару для рыжей лисицы Лизы.

Как сообщили РИА «Новый День» в зоопарке, к четырёхлетней Лизе из Тюменского зоопарка привезли молодого чёрно-бурого самца Тюльпана. Персонал надеется, что до весны животные смогут найти общий язык. В зоопарке отмечают, что серебристо-чёрную, или чёрно-бурую лисицу в природе встретить можно крайне редко. В условиях же неволи эту цветовую вариацию обыкновенной лисицы разводят очень часто.

С предыдущим кавалером, самцом Лютиком, который родился в Екатеринбургском зоопарке в 2007 году, Лиза, приехавшая из Крыма в 2016 году, не ужилась. Первым делом она показала, кто в доме главный, и заняла домик Лютика. Тем не менее, в прошлом году посетители зоопарка признали Лизу и Лютика самой красивой парой.

Екатеринбург, служба информации

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