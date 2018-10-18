Мэрия Екатеринбурга проиграла очередной суд по торгам на автобусные маршруты

Администрация Екатеринбурга вновь проиграла в суде дело против антимонопольной службы, заблокировавшей конкурс на обслуживание автобусных маршрутов.

В этот раз претензии УФАС возникли к аукциону на маршруты № 73 «Совхозная – ДМБ No9», № 082 «Монтажников – КОР» и № 08 «Хладокомбинат № 3 – Таганская». Стартовая сумма муниципального контракта составила 59 миллионов рублей. Поводом для разбирательств послужила жалоба компании ООО «Крона-М» на условия торгов. Предприятие ссылалось на то, что объект закупки описан в документации с нарушением закона о контрактной системе. В частности, речь идет об оснащении автобусов специальными валидаторами. Ранее антимонопольная служба уже признала эти требования мэрии незаконными. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

Администрация города пыталась обжаловать решение УФАС в судах, но безуспешно. Суды первой и апелляционной инстанции, а также Арбитражный суд Уральского округа оставил вердикт антимонопольной службы без изменения.

Добавим, что аналогичные нарушения со стороны мэрии были выявлены при проведении торгов на автобусные маршруты № 22 «Институт связи – Палкинский торфяник», № 054 «Синие Камни – Дом культуры (п. Совхозный)», № 033 «Парк Победы – УрФУ» и № 4 «УрФУ – Ново-Свердловская ТЭЦ».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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