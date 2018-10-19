Директор белоярского МУПа попал под уголовную статью

В Белоярском районе возбуждено уголовное дело в отношении руководителя МУПа, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, подозреваемый подписал акты выполненных работ, зная, что фактически они не исполнены. В СК не называют организацию, но описанная ситуация очень напоминает события, связанные с МУП «Новые технологии».

Как уже сообщал «Новый День», еще весной счетная палата района выяснила, что более 4 миллионов рублей было потрачено на капремонты сетей, которые значатся в актах выполненных работ, но которые в реальности не проводились. На коммунальные ремонты МУПу «Новые технологии» деньги были выданы еще в 2017 году. Весной ревизоров заинтересовало, насколько фактически выполнены работы на объектах, по которым был составлен акт выполненных работ.

Выяснилось следующее. На ремонт теплотрассы в микрорайоне Мельзавод было выделено почти два миллиона рублей. Подрядчик должен был заменить 810 метров наземного трубопровода, 356 метров трубопровода в проходном канале, провести их изоляцию, установить отводы, задвижки и так далее. «В результате осмотра/выборочного осмотра объектов установлено: надземная часть трассы не демонтирована, следов от выполнения земляных работ (разработка грунта) не установлено», – сообщается в акте осмотра счетной палаты.

Белоярский, служба информации

Белоярский. Другие новости 19.10.18

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