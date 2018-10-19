«Нужно больше органов» – в Свердловской области ищут способ наладить поток почек, сердец и печени для пересадки (ФОТО)

На Урале планируют увеличить число операций по пересадке жизненно важных органов – помощь в этом должны оказать столичные медцентры. Одна из важных проблем, которую необходимо решить клиникам, – поставка донорских органов. Для этого придется развернуть масштабную разъяснительную работу среди населения, говорят представители минздрава.

Сегодня в Екатеринбурге в Областной клинической больнице № 1 министр здравоохранения региона Андрей Цветков и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Сергей Готье подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве. Предполагается, что федеральный центр будет оказывать организационную и практическую поддержку региональным клиникам. Количество трансплантаций необходимо увеличивать, подчеркивают врачи.

Сергей Готье

По словам Сергея Готье, в России в год должны выполняться минимум 1 000 трансплантаций сердца и более 10 000 пересадок почек. В реальности же выполняется четверть от этого количества. «На данном этапе мы владеем всеми технологиями по всей стране для трансплантации. Нам нужно увеличить количество трансплантаций. Соответственно, надо организовать безотказный механизм возникновения донорских органов», – говорит директор НМИЦ.

Нередко в Свердловскую область нужные органы привозят из Санкт-Петербурга и Москвы. Необходимо вести разъяснительную работу среди населения о посмертном донорстве в случае внезапной гибели, чтобы наладить поток органов на пересадку на Среднем Урале, отмечают врачи.

Владислав Воронов

В связи с нехваткой органов до операции многие не доживают. Владиславу Воронову повезло. Мужчина нуждался в новом сердце. Пенсионеру нашли его спустя полгода. Операция состоялась 12 сентября: «Ночью позвонили. Говорят: «Приезжай!» Я документы собрал и приехал. Страшновато, конечно. А так, в общем-то, нормально все. Я уже рассчитывал, что все равно надо менять. Сразу согласился», – рассказывает Владислав Воронов.

Максим Зверев

А вот Максим Зверев нуждается в новой почке. Мужчина три раза в неделю ходит очищать кровь на гемодиализ. Максим надеется, что в ближайшее время ему найдут донора, и он отправится на операцию: «Жду. В любой момент могут позвонить», – говорит Максим.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.10.18

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