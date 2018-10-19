Прожиточный минимум для свердловских пенсионеров повысят на 335 рублей (ДОКУМЕНТ)

На ближайшем заседании заксобрания депутаты примут областной закон о прожиточном минимуме для пенсионеров на 2019 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже в ближайший вторник, 23 октября, законопроект рассмотрит профильный комитет по социальной политике. Докладчиком заявлен представитель областного минэкономики, содокладчиком – депутат от Партии пенсионеров Евгений Зяблицев. Сам текст законопроекта и финансово-экономическое обоснование к нему выложил на своей странице в фейсбуке депутат Вячеслав Вегнер.

Из документа следует, что прожиточный минимум для пенсионеров в Свердловской области в будущем году составит 8 846 рублей в месяц. «Увеличение сие (из пояснительной записки), будет способствовать повышению уровня жизни и социальной защищенности пенсионеров. Они и сейчас высокие, а станут еще выше», – иронизирует Вегнер.

Напомним, на 2018 год был установлен минимум в размере 8 511 рублей. Из пояснительной записки следует, что правительство сочло достаточным повышение на 3,9 %.

Напомним, ранее «Новый День» сообщал, что пенсионерка из Новосибирска сделала региональному министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову необычный «подарок». Женщина купила несколько вещей на 89 рублей, именно на столько новосибирские власти решили повысить прожиточный минимум. Видеообращение пенсионерки опубликовало движение «Гражданский патруль». Женщина купила в магазине бельевую веревку, мыло, соль и спички и преподнесла это все в подарок министру.

Екатеринбург, служба информации

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