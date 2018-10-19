Испытание водой: на Уралвагонзаводе утопили танк (ФОТО, ВИДЕО)

Уралвагонзавод впервые показал, как проводятся для танков испытания водой. Т-90C «утопили» в бассейне и отправили внутрь друг за другом трех человек. Тест пройден, если в танк попадает не более 100 литров воды.

Все танки УВЗ, начиная от послевоенных, могут преодолевать препятствия под водой. Естественно, заливать технику внутри не должно – поэтому они проходят гидроиспытания. Проверку на герметичность проводят в 130-м цехе в специальном бассейне.

Как рассказал заместитель начальника сборочного цеха Алексей Калитюк, проверяется один случайно выбранный танк из партии. Приемку проводят три человека: представители цеха, завода и заказчика (то есть Минобороны). Танк погружают на глубину 5 метров на 20 минут, внутрь по очереди залезают проверяющие, они проводят визуальный осмотр.

На УВЗ «утопили» танк

С этой машиной все в порядке, объяснил контролер-испытатель Вячеслав Елохин, по его словам, случаи, когда танк проверку не проходил бывали, но очень редко. «Если обнаруживаем место течи, то, естественно, мы определяем причину, устраняем ее и испытываем повторно», – пояснил специалист.

Вячеслав Елохин

Через 20 минут танк поднимают и сливают воду. Требований к стопроцентной герметичности нет, вода может попасть в танк – но не более 5 литров за 5 минут и не более 100 литров за 20 минут. Из танка, который показали журналистам, вытекло около полулитра воды.

Нижний Тагил, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Нижний Тагил. Другие новости 19.10.18

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