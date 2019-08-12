В Нижнем Тагиле Сергею Шойгу показали новые танки-роботы (ФОТО)

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа, где проверит ход выполнения гособоронзаказа на ряде предприятий ОПК.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, на Уралвагонзаводе (Нижний Тагил) глава военного ведомства уже посетил цех сборки танков и заслушал доклады руководства предприятия. Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов продемонстрировал Сергею Шойгу новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3. Каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них представляет из себя безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй – безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками.

В ходе рабочей поездки генерал армии Сергей Шойгу также заслушает доклады руководителей предприятий и командования Центрального военного округа.

Фото с сайта Минобороны РФ.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 12.08.19

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