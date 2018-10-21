Пожар на заводе УГМК в Северной Осетии потушен

Возгорание на заводе «Электроцинк» во Владикавказе ликвидировано. Как сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии, пожар был локализован в 13:12 местного времени, ликвидирован в 15:33. От МЧС России привлечены 146 человек личного состава и 35 единиц техники.

Напомним, огонь вспыхнул по не установленной пока причине на заводе сегодня около трёх часов ночи. Площадь пожара составила 4 500 кв. м. Ввиду того, что производство в ночную смену не велось, людей в помещении не было, что позволило избежать жертв среди персонала. Однако в процессе тушения пожара, при исполнении служебного долга, погиб сотрудник МЧС.

Екатеринбург, Владикавказ, служба информации

Екатеринбург, Владикавказ. Другие новости 21.10.18

Во Владикавказе с ночи тушат пожар на заводе, принадлежащем УГМК. / Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров женился на дочери топ-менеджера УГМК. / Рабочий разбился, упав с крыши оборонного завода имени Калинина в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»