Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе УГМК во Владикавказе

Возбуждено уголовное дело по факту пожара на заводе «Электроцинк» и гибели пожарного на тушении. Дело возбудили по ч. 2 ст. 217 УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. По версии следствия, 21 октября около 2-30 в одном из помещений электролитного цеха на территории ОАО «Электроцинк» во Владикавказе начался пожар. Дежурная смена покинула цех, диспетчер отключил энергоснабжение и вызвал МЧС.

«Прибывшая на место пожарная бригада МЧС в составе трех человек приступила к ликвидации пожара. В это время у входных ворот цеха произошло обрушение кирпичной стены. В результате 38-летний командир отделения пожарно-спасательной части №1 погиб под завалом, двое других сотрудников получили повреждения различной степени тяжести и были доставлены в приемное отделение Республиканской клинической больницы МЗ РСО-Алания. Один из них с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы, его жизнь вне опасности, другой после оказания медицинской помощи отпущен домой», – прокомментировали в СУ СК по республике Северная Осетия – Алания.

Следователи после осмотра места ЧП и записей камер наблюдения полагают, что имеют место нарушения промышленной безопасности на объекте, что послужило причиной возникновения пожара и гибели сотрудника МЧС. В МЧС ранее сообщалось, что площадь пожара составила более 4,5 тысяч кв. метров, на месте работали полторы сотни сотрудников МЧС, на тушение ушло около 12 часов. Уже к вечеру 21 октября Роспотребнадзор заявил, что воздух во Владикавказе безопасен.

Владикавказ, служба информации

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