Во Владикавказе с ночи тушат пожар на заводе, принадлежащем УГМК

В городе Владикавказе (Северная Осетия) пожарные уже 12 часов не могут справиться с пожаром на заводе «Электроцинк», принадлежащем УГМК.

По данным ГУ МЧС Северной Осетии, около трёх часов ночи в помещении цеха электролиза завода «Электроцинк» во Владикавказе произошло возгорание по не установленной пока причине. Площадь пожара на текущий момент составляет 4 500 кв м.

К сожалению, жертв избежать не удалось, но ими стали не рабочие завода, а сотрудники МЧС. «Ввиду того, что производство в ночную смену не велось, людей в помещении не было, что позволило избежать жертв среди персонала. Однако в процессе тушения пожара, при исполнении служебного долга, погиб сотрудник МЧС. В настоящее время на месте ЧП работают представители администрации завода, правоохранительных и контролирующих надзорных органов. Предстоит установить причины и условия чрезвычайного происшествия. Сейчас говорить о них однозначно преждевременно. Опасности для жителей города пожар не представляет, никаких вредных выбросов не производится, завод работает в штатном режиме», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК.

Владикавказ, Екатеринбург, служба информации

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