Роспотребнадзор: воздух во Владикавказе после пожара на заводе УГМК в норме

В МЧС по Республике Северная Осетия – Алания обнародовали данные исследований воздуха во Владикавказе после пожара на заводе «Электроцинк». Превышения ПДК не выявлено ни в одной из проб.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МЧС, отборы проб проводили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания и Центра гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае. Точки для исследования находятся на расстоянии от 90 до 1 072 метров от границ промплощадки, анализировалось содержание в воздухе оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, фенола, формальдегида и т. д. «Результаты: ни в одной из исследованных проб превышения ПДК не выявлено», – сообщается на сайте МЧС по Республике Северная Осетия – Алания.

«Утром информация о случившемся была все же неполной, и наши рекомендации населению состояли в том, чтобы жители Владикавказа не открывали окна, не выводили детей на прогулку. Но на данный момент, опираясь на результаты анализа состояния воздуха, можно говорить о том, что нет угрозы для здоровья и жизни людей, – прокомментировал сегодня на внеочередном заседании республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности главный санитарный врач РСО-Алания Алан Тибилов.

Работа завода «Электроцинк» временно приостановлена – ориентировочно на 2 месяца, точнее станет известно после обследования территории, когда будут известны причины пожара и понятны сроки восстановления цеха, где начался пожар. Отметим, ранее сообщалось, что возможной причиной могло стать замыкание проводки, однако, как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», в том месте, где вспыхнул огонь, проводки не было. Вопрос о полной остановке работы предприятия пока не ставится.

Напомним, глава Владикавказа Махарбек Хадарцев на своей странице в фейсбуке опубликовал обращение к руководству УГМК с просьбой закрыть завод. «Никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа. Какими деньгами можно измерить боль семей, в которых от онкологии умирают молодые люди. Жители Владикавказа перестали верить статотчетам руководства завода и республики: у нас нет «исторически низких цифр» по онкологии, нет! Мы каждый день хороним молодых мужчин и женщин, у нас болеют дети. Ради чего нам такое производство в городе? Повторю: вы лишаете нас будущего. Этого мы вам позволить не можем! Требуем закрыть завод! Перенесите его на Урал!" – написал глава города. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, в свою очередь, в инстаграме указал, что завод может работать только «при условии обеспечения абсолютной безопасности для граждан».

В УГМК отмечают, что заявление Хадарцева эмоциональное, но противоречит имеющимся фактам. «Вопрос о полной ликвидации производства во Владикавказе пока не стоит в повестке дня УГМК. Это очень эмоциональное высказывание, которое идет вразрез с данными мониторинга воздуха, озвученными главой МЧС республики, представителями власти и Ростехнадзора. Никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения не было. Там не было ничего такого, что могло бы сгенерировать какие-то вредные выбросы. В настоящее время правоохранительными органами ведутся проверочные мероприятия, и первоочередной задачей является понять, что именно послужило причиной чрезвычайного происшествия такого масштаба, и лишь потом делать какие-либо выводы», – прокомментировали в пресс-службе компании. Там также добавили, что предприятие реализует программу по снижению экологических рисков за счет замены устаревшего, морально и физически изношенного оборудования. Общий объем инвестиций по программе превысит 10 млрд рублей.

«Электроцинк» – одно из крупнейших предприятий региона, там работают около 1,8 тысяч человек. Однако в комментариях к заявлениям главы Владикавказа и Северной Осетии местные жители пишут, что они выбирают экологию, а не рабочие места. Среди полутора сотен комментариев удалось найти только два, где бы местные жители интересовались, что будет с теми, кто лишится работы, если завод закроют.

В рейтинге социально-экономического положения субъектов по итогам 2017 года Северная Осетия занимает 79-е место из 85. Для сравнения, Свердловская область (куда владикавказцы предлагают отправить «Электроцинк») – на 11-м месте. В рейтинге регионов по качеству жизни Северная Осетия оказалась на 72-м месте. Свердловская область – на 11-м месте. Средний Урал входит в число немногих регионов-доноров, Осетия – регион дотационный.

Владикавказ, служба информации

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