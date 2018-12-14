УГМК закрывает завод во Владикавказе, где был пожар

Во Владикавказе закрывается завод «Электроцинк», на территории которого в конце октября этого года произошел пожар.

«Между Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым и руководством УГМК достигнута договоренность о полном прекращении деятельности ОАО «Электроцинк» и консервации производства. В ближайшее время предприятие намерено завершить отгрузку сырья и незавершенной продукции, после чего начнется подготовка к консервации. Вопросы занятости персонала, а также деятельность объектов социальной сферы находятся в стадии рассмотрения», – сообщили сегодня в пресс-службе ОАО «Электроцинк».

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров уже попросил УГМК, куда входит «Электроцинк», создать на месте завода новое предприятие и пообещал президенту УГМК Искандеру Махмудову посоействовать в этом, в том числе через налоговые преференции. «Мотивация здесь одна – люди, которые работали на «Электроцинке», не должны остаться без работы. Это две тысячи жителей нашей республики, и о них надо думать и заботиться, – подчеркнул глава РСО-Алания»

Напомним, после пожара на заводе глава Владикавказа Махарбек Хадарцев на своей странице в фейсбуке опубликовал обращение к руководству УГМК с просьбой закрыть завод. По его мнению, завод плохо влияет на экологию. Битаров также заявил, что завод может работать только «при условии обеспечения абсолютной безопасности для граждан».

«Электроцинк» – одно из крупнейших предприятий региона, там работают около 1,8 тысяч человек. Однако в комментариях к заявлениям главы Владикавказа и Северной Осетии местные жители пишут, что они выбирают экологию, а не рабочие места. При этом в последнем рейтинге «Зеленый патруль» поместил Северную Осетию в список регионов с нормальной экологией, она обогнала даже курортный Крым. А вот в рейтинге социально-экономического положения субъектов по итогам 2017 года Северная Осетия занимает 79-е место из 85. В рейтинге регионов по качеству жизни Северная Осетия оказалась на 72-м месте.

Владикавказ, служба информации

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