Счетная палата РФ разочарована результатами программы помощи моногородам

Счетная палата РФ пришла к выводу, что государство пока не смогло найти эффективных способов решения проблем моногородов: там по-прежнему продолжается отток трудоспособного населения.

Как сообщается на сайте Счетной палаты, в 2017 году на территории моногородов было создано 253,4 тысячи рабочих мест, привлечено порядка 1,5 трлн рублей инвестиций в основной капитал. «Однако данные показатели не отражают реальную картину в решении проблем безработицы и диверсификации экономики в моногородах. В моногородах наблюдается значительное ухудшение демографической ситуации и ситуации на рынке труда. За последние два года трудоспособное население моногородов сократилось на 365,6 тыс. человек», – сообщают федеральные аудиторы.

Не помогло, по данным СП, и строительство в моногородах, в том числе – свердловском Краснотурьинске, новых объектов инфраструктуры. «Из 30 объектов инфраструктуры, в отношении которых получено разрешение на ввод в эксплуатацию, на момент проверки по различным причинам не эксплуатировалось 16 объектов в 10 моногородах (г. Белебей, г. Кумертау, г. Каспийск, пгт Надвоицы, г. Набережные Челны, г. Камешково, г. Череповец, г. Белая Холуница, г. Луза, г. Краснотурьинск), – сообщается в докладе СП.

Напомним, год назад представители Счетной палаты уже заявляли, что в деятельности краснотурьинского индустриального парка «Богословский» никаких революционных показателей не достигнуто.

Москва, Краснотурьинск, служба информации

Москва, Краснотурьинск. Другие новости 22.10.18

На встречу с полпредом Цукановым приехал энергетик с неоднозначной репутацией. / Приставы начали сносить загадочную полусферу на городском пруду Екатеринбурга (ФОТО). / Открыта площадка по сбору имен, достойных аэропорта Кольцово. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»