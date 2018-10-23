В Первоуральске назначили дату избрания нового главы

На этой неделе депутаты думы Первоуральска выберут нового главу города, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Вопрос включен в повестку четверга.

«Сразу после в ДК ПНТЗ состоится торжественная церемония вступления в должность главы городского округа Первоуральск. Председатель городской думы Галина Селькова и депутат ЗССО Алексей Дронов вручат новому главе ключ от города. Кроме того, он примет присягу», ‒ сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, в конкурсе по выбору главы Первоуральска участвуют нынешний врио мэра Игорь Кабец, замглавы по социальным вопросам Александр Анциферов, замначальника службы безопасности ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов» Андрей Мурзин, старший менеджер проектов в ООО «Прософт-Системы» Максим Петухов и замдиректора в ООО «Первоуральская индустриальная компания Ирина Якупова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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