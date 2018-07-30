За пост главы Первоуральска поборются шесть человек

В Первоуральске окончательно сформирован список участников конкурса по отбору кандидатов на пост главы города.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской думе, за мэрское кресло будут бороться шесть человек. Первый – врио главы города Игорь Кабец, который приступил к своим обязанностям в апреле после того, как предыдущий мэр Валерий Хорев подал в отставку. Второй претендент – замглавы по социальным вопросам Александр Анциферов. Третий – замначальника службы безопасности ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов» Андрей Мурзин. Также в конкурсе участвуют заместитель исполнительного директора по персоналу в АО «Русский хром 1915» Ольга Березина, старший менеджер проектов в ООО «Прософт-Системы» Максим Петухов и замдиректора в ООО «Первоуральская индустриальная компания Ирина Якупова. Документы и заявления от всех кандидатов будут переданы комиссии, которая рассмотрит их на первом этапе конкурса, с 3 по 7 сентября. На втором этапе – с 24 по 28 сентября – кандидаты защитят свои программы. Результаты отбора комиссия вынесет на очередное заседание думы.

Напомним, накануне отставки Хорева в администрации Первоуральска проходили обыски и выемка документов. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства Первоуральска Константина Гартмана.

Первоуральск, служба информации

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