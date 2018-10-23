Из горящего дома в Березовском эвакуировали 35 человек

Сегодня утром из-за пожара в жилом доме на улице Мира в Березовском было эвакуировано 35 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил сегодня в 9:54. На лестничной клетке перед подвальным помещением горел мусор на площади 3 кв. м. В течение четырех минут пожарные справились с огнем. По лестницам эвакуированы 35 человек. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, несколько дней назад в Екатеринбурге возгорание в жилом доме чуть не кончилось трагедией, и одной из причин предварительно тоже назвали скопление мусора. Крупный пожар в 16-этажном доме на Сортировке пожарные тушили почти всю ночь. Ранее специалисты МЧС нашли в этом доме нарушения противопожарной безопасности – в частности, захламленные мусоропроводы.

Березовский, служба информации

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