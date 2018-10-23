Алапаевские дети нашли во дворе отрубленную голову. СКР подозревает «бытовуху»

В Алапаевске возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Причиной послужило обнаружение расчлененного тела мужчины.

По сообщению паблика «Алапаевск News» в соцсети, страшную находку – отрубленную голову мужчины в полиэтиленовом пакете – обнаружили местные дети в минувшую субботу вечером. Прибывшие сотрудники полиции при осмотре места происшествия нашли еще несколько пакетов с другими частями человеческого тела.

Как рассказали РИА «Новый День» в СУ СКР Свердловской области, уже установлена и личность убитого, и лицо, причастное к преступлению. Мотивом произошедшего, по имеющимся данным, послужил конфликт на бытовой почве. Более подробная информация на данном этапе расследования не разглашается.

Алапаевск, служба информации

Алапаевск. Другие новости 23.10.18

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