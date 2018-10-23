Депутаты-новички и чиновники поспорили из-за продажи особняка XIX века

Обновленная комиссия по муниципальной собственности гордумы Екатеринбурга не сошлась с взглядами с чиновниками ДУМИ администрации города. Камнем преткновения стал архитектурный памятник XIX века, который мэрия собирается выставить на продажу. Депутаты, а среди них появилось немало новичков, потребовали экономическое обоснование торгов и вступились за интересы предпринимателей.

Речь идет о старинном доме по улице Розы Люксембург, 8/10, где родился и провел детство герой гражданской войны Николай Толмачев. Часть здания уже находится в частном владении, администрация города собирается продать пустующее благоустроенное помещение общей площадью 59 квадратных метров. Стартовая цена – 2 миллиона 870 тысяч рублей.

Заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров отметил, что дом будет продан на открытом конкурсе. Это означает, что покупатель станет полноценным собственником здания только в 2024 году. До этого срока он будет обязан выполнить работы по сохранению объекта и отчитываться мэрии. Если покупатель не соблюдает эти условия, архитектурный памятник возвращается в муниципальную собственность без возврата денег.

У части депутатов названная цена памятника вызвала удивление. «Непонятно, 2,8 миллиона рублей – это дорого или дешево для центра города? И сколько еще дополнительно потратит предприниматель на ремонт дома?» – спросил коммунист Роман Ступников. Другие избранники интересовались, почему продаваемое помещение никто не хочет арендовать.

Захаров терпеливо объяснил, что стоимость объекта определяет оценщик, а финансовые затраты на содержание дома можно рассчитать только на основе задания управления по госохране памятников. Он признал, что работы по сохранности требуют огромных затрат и для предпринимателей такие сделки скорее «имиджевый проект». Директор Екатеринбургского центра по охране исторического и культурного наследия Леонид Генин добавил, что в собственности города находится 190 памятников, и некоторые из них годами могут стоять без арендаторов. «В отношении города и горожан нужно вести честную политику. Если эти помещения нам не нужны и не приносят выгоду, надо искать инвесторов, кто заинтересован дать объектам культуры вторую жизнь. Хороший пример – Косой дом на набережной Исети, который новый собственник отреставрировал», – отметил Генин.

«Когда нет цифр, тяжело принимать решение по продаже», – заявили в ответ депутаты. Но все же вынесли вопрос на обсуждение думы при условии, что мэрия даст больше информации о бюджетных затратах на особняк.

Аналогичные споры возникли и при обсуждении нормативных актов, которые приводились в соответствии с федеральным законодательством. Так, депутаты отказались принимать и отправили на доработку проект о новом перечне муниципального имущества, которое может быть передано в аренду малому и среднему бизнесу. Федеральный закон обязывает муниципалитеты включать в этот список земельные участки, но депутаты заподозрили, что с такой формулировкой мэрия начнет торговать землей. Разъяснения чиновников ДУМИ в этом случае не помогли. Комиссия приняла решение обсудить данный вопрос еще раз.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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