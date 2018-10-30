Мэрия выставила на продажу архитектурный памятник, который не смогла сдать в аренду

Гордума Екатеринбурга одобрила продажу архитектурного памятника XIX века, расположенного по улице Розы Люксембург, 8/10. Дом известен тем, что в нем родился и провел детство герой Гражданской войны Николай Толмачев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торги будет выставлена только часть дома – помещение общей площадью 59 квадратных метров на втором этаже (другая половина здания уже находится в частном владении). Заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом Владимир Захаров сообщил, что объект пустует с февраля 2017 года. До этого второй этаж несколько лет арендовал предприниматель, но отказался выкупать его. На сегодняшний день арендная плата за данное помещение составила бы 395,9 тысяч рублей, но желающих не нашлось.

Один из депутатов отметил, что высокая стоимость аренды, скорее всего, и отпугивает предпринимателей и спросил, по какому принципу мэрия назначает повышающие коэффициенты к арендной плате. Владимир Захаров объяснил, что наценка появляется из-за характеристик объекта. Выставленное на продажу помещение благоустроенное и более того, имеет отдельный вход. Что касается размера арендной платы, то его определяет оценщик. «Департамент мэрии не может фривольно применять или отменять повышающий коэффициент», – подчеркнул чиновник.

Неожиданную претензию в адрес ДУМИ также высказал молодой коммунист Андрей Пирожков. Он заявил, что в документах неправильно указаны инициалы революционера Толмачева, поэтому он будет голосовать против продажи объекта культурного наследия. Впрочем, его призыв остался без внимания. Большинством голосов дума утвердила продажу архитектурного памятника на открытом конкурсе.

Стартовая цена составит 2,8 миллиона рублей без учета НДС. Покупатель станет полноценным собственником второго этажа здания только в 2024 году. До этого он будет обязан выполнить работы по сохранению объекта – их стоимость оценивается в 1,4 миллиона рублей. Если желающих купить помещение не найдется, эти затраты лягут на муниципальный бюджет, добавил Владимир Захаров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 30.10.18

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