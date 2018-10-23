Управляющим округами назначили размер поощрений к юбилеям, отпускам и рождению детей

Исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Азат Салихов подписал распоряжение о премиях и поощрениях руководителям «территориальных межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области», то есть – руководителям управленческих округов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован на официальном портале правовых актов. В нем говорится, что ежемесячная надбавка за особые условия работы для руководителей устанавливается в размере 125 % от должностного оклада. Кроме того, поощрения могут выплачиваться за 10, 20, 30 или 40 лет беспорочной службы; к 50, 55, 60, 65-летнему юбилею. К отпуску руководителям округов положены отпускные в размере двух окладов. Кроме того, они могут рассчитывать на материальную помощь в размере одного оклада в случае рождения ребенка, смерти близкого родственника, потери имущества в результате кражи или аварии, необходимости лечения и в ряде других случаев.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев повысил ежемесячные премии уполномоченным по правам человека, ребенка и предпринимателей, членам и председателю областного избиркома, а также председателям теризбиркомов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.10.18

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