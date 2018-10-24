Тревожная кнопка и уроки ОБЖ – как школы защитят детей от Колумбайна и Керчи (ВИДЕО)

После страшного инцидента в Керчи в российских городах задумались над безопасностью детей в школах, например, в ноябре депутаты Екатеринбургской думы будут внепланово обсуждать эту тему. Пока же департамент образования города устроил пресс-тур для уральских журналистов в школу № 7 в рамках Недели безопасности. Правда, по большей части, речь шла о защите от пожаров, а не от террористов или школьников, которые внезапно устраивают резню или стрельбу. Хотя главный вопрос заключается именно в этом.

Готовы ли школы защитить детей

Журналистам продемонстрировали камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, рамки металлодетекторов и одного ЧОПовца. На вопрос, готов ли сотрудник охраны отразить атаку человека, превосходящего его по силам или вооруженного, директор школы Никита Гирфанов сообщил, что главная задача ‒ нажать кнопку вызова вневедомственной охраны, сотрудники которой должны приехать в течение 3-5 минут.

Представители СМИ спросили его, будут ли приняты дополнительные меры безопасности после событий в Керчи. Директор в ответ пояснил, что на расширение штата охранников денег нет, но в школе продолжат заменять системы видеонаблюдения и защиты от пожаров. «У нас таких ситуаций конфликтных со старшеклассниками или людьми, которые попытались бы проникнуть в школу, не было. Главная наша задача – научить детей, чтобы они в любой нештатной ситуации не паниковали», ‒ сказал Гирфанов.

На вопрос о том, проводятся ли для детей дополнительные уроки по безопасности, где бы их учили тому, как вести себя в ситуации, подобной в Керчи, директор ответить не смог. «Что будет, если в коридоре стрельба? Дети выбегут в холл ‒ а там вооруженный человек», ‒ спросил директора журналист.

«Ну, первыми дети не выбегут, первым выйдет учитель…», ‒ ответил директор.

«Так его первым и убьют, а детям дальше что делать? Есть какой-то механизм действий? Спрятаться? Забаррикадироваться? Вам кто-то из силовиков объясняет? Вы детям объясняете?» ‒ настаивал представитель СМИ.

«Будем работать над этим», ‒ пообещал директор.

Попытку вступиться за него сделал начальник отдела гражданской защиты населения администрации Октябрьского района Анатолий Ананьев. «Даже если у вас в офисе придет [террорист], вы что делать будете? Взрослых сколько погибло в «Зимней вишне» и сколько детей? У детей есть ОБЖ. То, что вы говорите, – это вы НВП вернуть хотите?» ‒ спросил Ананьев.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков заложил взрывное устройство в учебном заведении и открыл беспорядочную стрельбу по ученикам и преподавателям, а затем покончил с собой. В результате нападения погиб 21 человек, в списке пострадавших – больше 70.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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