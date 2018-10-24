Спецназовцы захватили парк Дворца пионеров и увековечили память своих героев (ФОТО)

Сегодня, 24 октября, в День подразделений специального назначения, в Екатеринбурге была заложена Аллея героев.

Региональное отделение ДОСААФ, ветераны спецназа и молодежная организация ОНФ посадили 20 клёнов на центральной аллее Харитоновского парка. Акцию возглавили председатель РО ДОСААФ Свердловской области, генерал-майор Аркадий Воробкало и председатель областной общественной организации «Уральский союз ветеранов спецназа и десантных войск» Дмитрий Краснобаев.

Отметим, накануне мероприятия некоторые екатеринбуржцы переживали, что в парке Дворца пионеров появится что-то вроде Аллеи героев в ЦПКиО, которая ряду горожан напоминает кладбище из-за специфических памятных знаков.

Но их опасения не оправдались: ничего нового, кроме саженцев деревьев, в парке не появилось. Все работы были согласованы с ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры».

Екатеринбург, служба информации

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