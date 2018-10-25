«Автомобилист» одержал 21 победу в 22 матчах КХЛ

«Автомобилист» открыл очередную домашнюю серию игр победой над магнитогорским «Металлургом». Екатеринбуржцы переиграли соперников со счетом 5:3. Матч получился неоднозначным для команды Андрея Мартемьянова. «Автомобилист» провел великолепный первый период, забив три шайбы подряд. В составе хозяев отличились Андрей Обидин, Вячеслав Литовченко и Георгий Белоусов. «Магнитка» была вынуждена сменить вратаря – на скамейку запасных отправился олимпийский чемпион Василий Кошечкин, а его заменил Артем Загидулин.

Во второй двадцатиминутке гости заметно прибавили и усилиями Ника Шора отыграли одну шайбу. «Металлург» продолжил наступление и в третьем периоде. К 47-й минуте отставание магнитогорцев в счете стало минимальным – 4:3. На две шайбы нападающих «Магнитки» Ииро Пакаринена и Андрея Чибисова «Автомобилист» ответил голом Стефана да Косты. Окончательно все вопросы о победителе в матче были сняты на последней минуте, когда Егор Миловзоров отправил шайбу в пустые ворота гостей.

«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за сумасшедшую поддержку. Благодарю нашего вратаря и полевых игроков за самоотверженную игру в обороне. К сожалению, после 3:0 стали осторожничать и немного отпустили игру. «Магнитка» сразу этим воспользовалась. В обороне мы неплохо сыграли, защитники ловили много шайб на себя. Не все сегодня у нас получалось, соперник не дал много сделать . Но стойко бились до конца. Воспользовались микромоментами для взятия ворот, это тоже дорогого стоит», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Екатеринбургский клуб выиграл 21 матч из 22 игр с начала сезона и уверенно лидирует в регулярном чемпионате КХЛ. За два месяца «Автомобилист» проиграл лишь однажды – в матче с «Барысом». «Мы ни в каком матче не считаем себя фаворитами. Это мнение и команды, и тренерского штаба. Я уже говорил, что этот сезон более напряженный, и у нас нет шапкозакидательства, что мы какие-то звезды. Мы просто работаем, играем в хоккей. Команда показывает, насколько есть мастерства и силы на данный момент. Мы не можем шесть месяцев в году быть на пике формы. Но я надеюсь, что пик формы у нас впереди», – отметил Андрей Мартемьянов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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