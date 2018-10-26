На следующей неделе в Екатеринбурге обещают снег

В Екатеринбурге в последние дни октября установилась не по-осеннему теплая погода. Сегодня днем ожидается до +12 градусов, однако с выходных начнется похолодание, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в субботу днем будет до +7, в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до нуля, а днем поднимутся только до +3 градусов. В выходные возможен небольшой дождь и мокрый снег.

С понедельника похолодание усилится. По ночам в первую половину недели воздух будет охлаждаться до -4…-6 градусов, днем будет около 0…-2. Во вторник, среду и четверг также ожидаются снегопады.

Как ранее писал «Новый День», Гидрометцентр России предсказывал на Урале необычно теплый октябрь и ноябрь. Кроме того, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, вся зима будет чуть теплее, чем обычно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.18

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