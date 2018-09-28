Гидрометцентр: зима в Свердловской области будет теплой

Гидрометцентр России опубликовал прогноз аномальных природных явлений и ожидаемой температуры воздуха на отопительный сезон – с октября 2018 по март 2019 года. Несмотря на прогнозы свердловского министерства ЖКХ о холодной зиме, синоптики утверждают: уральцам не придется мерзнуть.

Октябрь на Урале будет теплее обычного. Согласно истории метеонаблюдений, среднемесячная температура для Екатеринбурга составляет +5 градусов днем и 0…-2 градуса по ночам, однако в этом году месяц обещает быть жарче.

В ноябре также ожидается относительно хорошая погода. Климатическая норма для этого месяца в Екатеринбурге составляет -2…-3 градуса днем и -7…-8 градусов ночью, однако, согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, будет немного теплее нормы.

Начало зимы – декабрь – тоже не принесет неприятных сюрпризов. Климатическая норма для последнего месяца в году составляет -8 градусов днем и -15 градусов ночью. Температура воздуха будет примерно такой, как и всегда, а может быть, даже чуть-чуть теплее обычного.

Начало нового, 2019 года, будет также нормальным. Никаких погодных аномалий и резких холодов не ожидается. Норма для января составляет -11 градусов днем и -18 градусов ночью.

Февраль, который считается в народе самым холодным месяцем в году, также будет сравнительно теплым. Температура воздуха днем будет составлять -7…-8 градусов днем, по ночам – до -16.

Наконец, первый весенний месяц не принесет погодных аномалий. Днем средняя температура за месяц будет в районе 0 градусов, по ночам будет подмораживать до -8…-9 градусов.

Напомним, вероятность этого прогноза составляет 69-72 %.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.18

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