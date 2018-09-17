«Рябины много и она красная»: свердловское минЖКХ готовится к холодной зиме

Свердловские энергетики готовятся к холодной зиме. Об этом на пресс-конференции рассказал глава министерства ЖКХ региона Николай Смирнов. «Посмотрите на рябину, ее много и она красная. Значит, зима будет холодная и продолжительная. Но мы к ней готовы», – сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе на зиму.

По словам г-на Смирнова, в настоящий момент в 52 из 94 муниципалитетов Свердловской области уже начали отопительный сезон, несмотря на то, что дневные температуры достигают +15…+20 градусов. «Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым была поставлена задача к 15 сентября полностью технически подготовить все объекты к отопительному сезону, вне зависимости от температурного режима. Сейчас все объекты ЖКХ готовы к нему. Это касается котельных, ТЭЦ, ГРЭС, теплосетей и жилфонда», ‒ сказал министр.

Он напомнил, что в соответствии с федеральными законодательством отопительный период должен начаться, если средняя температура воздуха опускается ниже +8 градусов в течение пяти дней, однако, по словам Николая Смирнова, еще ни в одном муниципалитете условие не было выполнено.

Екатеринбург, служба информации

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