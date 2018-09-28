«Надо чуть-чуть подождать»: екатеринбуржцы удивлены работой горячей линии по отоплению

В Свердловской области продолжается запуск отопления. По данным регионального минЖКХ, в Екатеринбурге батареи нагрелись пока только в 40% многоквартирных домов. Жители разных районов города сообщают в соцсетях о перебоях с теплоснабжением, несмотря на то, что этапы, во время которых у них должно было появиться еще в первые три этапа из четырех (последний идет сейчас и закончится в воскресенье, 30 сентября).

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области посоветовали всем, у кого дома еще холодно, обращаться на горячие линии. «Для контроля за соблюдением графиков подачи тепла потребителям и оперативного реагирования на ситуации, влекущие снижение качества теплоснабжения, во всех муниципальных образованиях Среднего Урала открылись горячие линии по пуску тепла. Номера телефонов, по которым жители могут получить интересующую их информацию, можно найти на официальных сайтах органов местного самоуправления и на официальном сайте министерства», – сказали там.

Однако некоторые дозвонившиеся по телефону горячей линии в Екатеринбурге никакой информации не получили. Как рассказала «Новому Дню» жительница микрорайона «Московская горка», в ее доме отопление должны были дать еще во время первого этапа, то есть с 17 по 19 сентября, однако в здании не только не нагрелись батареи, но и пропала горячая вода. «В нашей управляющей компании – «Верх-Исетской» говорят про какие-то аварии, когда их устранят и что это за аварии, неизвестно. На горячей линии тоже ничего внятного не говорят, советуют обращаться в УК. Мол, вам давления не хватает просто, надо чуть-чуть подождать. Видимо, у нас от этих ответов должно возникнуть ощущение, что что-то вот-вот произойдет – и тогда все решится. Но никакой конкретики», – сообщила собеседница агентства.

Напомним, последний срок пуска тепла на всей территории Свердловской области был обозначен 1 октября. Об этом ранее заявлял министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Екатеринбург, служба информации

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