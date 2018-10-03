В центре Екатеринбурга 90 многоэтажек остались без тепла и горячей воды

В районе метро «Динамо» случилась крупная коммунальная авария, в результате которой без тепла и горячей воды остались порядка 90 многоквартирных домов. В частности под отключение попали жилые здания в районе Красного переулка, улиц Братьев Быковых и Челюскинцев.

В аварийной диспетчерской службе УК «РЭМП Железнодорожного района» сообщили, что произошел прорыв на магистральном трубопроводе, а последствия аварии ремонтники планируют ликвидировать завтра, 4 октября, в течение дня.

Стоит отметить, что отопительный сезон в районе станции метро «Динамо» в этом году стартовал поздно и с проблемами. «Тепло поступило в дома буквально в последний день установленного постановлением администрации города периода. Уже вечером 1 октября жильцы стали жаловаться на слабый напор горячей воды и ее грязный цвет, а также на чуть теплые батареи. Так было и сегодня утром, 3 октября», – рассказал один из горожан.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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