Вице-мэр Екатеринбурга по ЖКХ удивился жалобам горожан на отсутствие отопления

Сегодня заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко провел брифинг, в ходе которого рассказал о пуске тепла в городе. По его словам, теплая сентябрьская погода «сыграла и хорошую, и плохую роль». «Хорошее ‒ это то, что устранялись повреждения на сетях, а плохую ‒ хотя что плохого в том, что на улице тепло ‒ подключение потребителей было ограничено, поскольку это было связано с их нежеланием подключаться», ‒ сказал он.

По его словам, в его приемную обращались горожане, которые жаловались, что отопление в их домах появилось слишком рано. «Я удивлен, что есть жалобы на то, что тепло еще не подключено», ‒ сказал он, отвечая на вопрос журналистов о районах, где батареи все еще не нагрелись.

Напомним, сейчас идет четвертый ‒ и последний ‒ этап запуска тепла в Екатеринбурге. По состоянию на вчерашний день, в городе было подключено около 72 % объектов соцсферы и порядка 47 % жилищного фонда. «Первые два этапа прошли по плану, третий – сдвинулся на день. Мы ожидаем массового подключения в связи с понижением температуры воздуха в ближайшие три дня. Надеемся, что управляющие компании и товарищества собственников жилья активно поработают сегодня и в выходные. Задача ‒ на 100 % к 1 октября подключить соцсферу и почти весь жилфонд. Хотя сейчас источники у нас запущены на 90 %. Те 10 % не подключены, потому что нет заявок от потребителей», ‒ пояснил Владимир Гейко.

Он также определил новый крайний срок пуска тепла. «Задача поставлена губернатором Свердловской области, чтобы до 10 октября отопление было у всех», ‒ сообщил он.

Говоря о проблемах начала ОЗС, вице-мэр уточнил, что кое-где есть пусковые повреждения, причем он связал это с минувшим Чемпионатом мира по футболу. «Объективно скажу: был чемпионат мира, но для сетевиков это мероприятие ввело определенные ограничения, на маршрутах клиентских групп были ограничены работы, так что сроки немного сдвинулись, но, надеюсь, что теплосетевые организации с достоинством выйдут из этого положения», ‒ отметил он, добавив, что сейчас ремонтируются две крупные магистрали ‒ в центре города и в Орджоникидзевском районе.

Также он спрогнозировал, что в ближайшие дни тепло появится не у всех, а у кого-то даже пропадет горячая вода, поскольку четвертый этап подключения ‒ самый массовый. «Надо гидравлику выровнять, на это уйдет время. В постановлении главы администрации Екатеринбурга даже отмечается, что в период пуска тепла допускается отключение ГВС. У нас 106 теплоисточников, четыре тысячи километров сетей, это большой массив, надо гидравлику выравнивать. Воды в системе [может не хватить]», ‒ заявил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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