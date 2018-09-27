Начался последний этап подключения тепла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стартовал четвертый – последний – этап подключения отопления. Он продлится с 27 по 30 сентября. В эти дни батареи должны нагреться у жителей Железнодорожного района – улиц Билимбаевской и Кунарской, а также Шевченко и Бажова, Челюскинцев, Братьев Быковых, Мельковской и переулка Красного.

В Ленинском районе отопление дадут в четвертый этап на улицах Серова, Сурикова и Щорса. В Кировском районе тепло получат жители Пионерского поселка – улиц Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, переулка Паркового, Омской, Уральской, Июльской, Пионеров и Советской. В Орджоникидзевском районе на этом этапе запустят тепло в домах на Эльмаше (Войкова, Старых Большевиков, Красных Командиров, Кобозева, Ползунова). Дадут отопление и жителям Верхней Пышмы.

Отметим, что от жителей других районов поступают сообщения о том, что не везде тепло дали в срок. Как рассказала хозяйка квартиры на улице Хрустальной (микрорайон Синие Камни), батареи в ее доме до сих пор холодные. «В управляющей компании «ЖКХ Октябрьского района» заявили, что дадут отопление с 1 октября, хотя на подъезде висело объявление, что нас подключат во время третьего этапа, с 24 по 26 сентября», – рассказала она.

Напомним, при Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области работает горячая линия, куда можно позвонить и пожаловаться на проблемы с отоплением.

Екатеринбург, служба информации

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