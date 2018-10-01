В Екатеринбурге несколько сотен жилых домов до сих пор не подключены к теплу

Отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал с перебоями. К сегодняшнему дню завершилось стопроцентное подключение к теплу жилого фонда, но во многих домах батареи по-прежнему холодные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобы поступают почти из всех районов города. Так, до сих пор не включили отопление в домах на ул. Старых Большевиков на Эльмаше. В Пионерском поселке мерзнут жители домов по улице Советской, в Чкаловском районе нет тепла на улице Кварцевой.

В пресс-службе мэрии сообщают, что в ряде районах есть повреждения на сетях ЕТК, которые сейчас устраняются аварийными бригадами. Но в целом муниципалитет выполнил свою задачу по подводу тепла к жилому фонду, теперь дело за управляющими компаниями и ТСЖ, добавили в администрации города.

В Екатеринбургской теплосетевой компании тоже советуют горожанам обращаться в УК, если батареи в квартирах до сих пор холодные. В пресс-службе ЕТК пояснили, что сети полностью готовы к отопительному сезону, но есть отдельные пусковые дефекты, с которыми сейчас разбираются специалисты. Но в основном отсутствие отопления в домах связано с тем, что управляющие компании поздно открывают задвижки. По данным ЕТК, по этой причине сегодня утром порядка 500 жилых домов оставались без тепла. Но в течение дня УК стали включать отопление.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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