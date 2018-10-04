В Свердловской области остается 2 % неподключенных к теплу домов

В восьми муниципалитетах Свердловской области продолжается запуск отопительного сезона. В ряде городов график подключений нарушается из-за коммунальных аварий.

Так, проблемы возникли в Белоярском районе, где теплом обеспечены 95,3% жилфонда и 91% социальных объектов. Причиной отставания стали пуско-наладочные работы на котельной и порывы на сетях теплоснабжения, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. В Березовском также устраняются коммунальные аварии – на сегодняшнее утро отапливается 96% домов и 93% социальных учреждений.

В остальных городах позднее подключение тепла связано с установленным графиком.

Так, в Камышлове 4 октября остаются без отопления 9% жилых домов и 16% соцобъектов. В Верхнем Дуброво отопление подано в 98% жилфонда. В связи с работами на теплотрассе ОАО «РЖД» без тепла остаются 6 домов в микрорайоне «Станция Косулино».

В Первоуральске и Каменском районе котельные запущены, социальные учреждения обогреваются на 100%. Но пока без отопления остается часть жилых домов.

В Сысерти отапливается 92% жилфонда и 97% соцсферы, в Екатеринбурге 98% МКД и 99% объектов соцкультбыта. Стоит отметить, что в уральской столице тоже перебои с подачей тепла из-за аварий.

В целом по Свердловской области тепло подано в 98,6% жилого фонда и 99,4% объектов социальной сферы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, жители могут задать вопросы по срокам подключения тепла по телефонам «горячей линии»: (343) 358-18-10 и (343) 312-07-54, которая, впрочем, как сообщают читатели РИА «Новый День», работает с перебоями.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.10.18

На Ганиной Яме снова горела церковь. / 4 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / В центре Екатеринбурга 90 многоэтажек остались без тепла и горячей воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»